Andria e Cerignola si candidano per gli Europei femminili under 21

BARI - I primi campionati europei under 21 femminili di volley potrebbero ospitarsi in Puglia. I Comuni di Cerignola e Andria, infatti, si candidano ad ospitare l'evento che ha visto assegnare dal comitato continentale all'Italia dall'8 al 17 luglio. Alla manifestazione d’interesse, presentata alla Fipav, è seguito un primo sopralluogo nelle due città propedeutico ad ottenere l’eventuale okay definitivo che darà il via al primo campionato europeo femminile under 21, in cui saranno coinvolte otto nazionali, compresa l’Italia. «Per noi – commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- sarebbe un onore ed un privilegio poter ospitare gli Europei. La sinergia con la vicina Andria arricchisce l’offerta presentata alla Federazione e contribuirà a dare lustro ad un territorio spesso trascurato. In attesa che la Fipav sciolga le riserve, ci teniamo a ringraziare quanti, tra Istituzioni e Associazioni, si sono fattivamente impegnati in questa prima e delicata fase organizzativa».

«Sono molto contenta di questa collaborazione istituzionale con il comune di Cerignola in nome dello sport , - dichiara il sindaco di Andria, Giovanna Bruno. E' bello che le nostre strutture possano essere interscambiabili ed essere di completamento di iniziative di valorizzazione del territorio». La parola decisiva sull'assegnazione organizzativa degli Europei femminili under 21 di volley spetta alla Federazione italiana, che invierà in Puglia la sua commissione di verifica a fine marzo. Piccolo particolare da non trascurare sono le radici pugliesi del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi...