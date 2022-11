Mahmood visto da vicino: il cantante a «Luce Social Club» presenta un documentario

Questa sera torna Luce Social Club programma in onda ogni venerdì dalle ore 20 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Questa sera Denise Negri e Federico Chiarini presentano l'attrice Elena Radonicich protagonista, insieme a Francesco Montanari e Giancarlo Giannini, de Il Grande Gioco, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios ed Eliseo entertainment di Luca Barbareschi, in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW dal 18 novembre nella quale si racconta, per la prima volta, il lavoro dei procuratori sportivi.

Ospite musicale della puntata è Emma Nolde che presenta il nuovo album «Dormi». La puntata prosegue con l’ultimo ospite in studio Simon & The Stars, pseudonimo dell’avvocato, produttore e agente cinematografico Simone Morandi, che presenterà il suo nuovo libro Oroscopo 2023. Il giro dell’anno in 12 tappe, edito da Rizzoli. Ad arricchire la serata l’Rvm con l’intervista a Mahmood per raccontare Ja ti la credias crasa, il documentario diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, disponibile prossimamente in esclusiva su Amazon Prime Video. Mahmood - Ja ti la Crediasa Crasa esplorerà le relazioni più intime di Mahmood con le figure che hanno lasciato un segno nella sua vita personale.

Completa la puntata l’intervista in esterna a Tim Burton, realizzata in occasione del Lucca Comics & Games.