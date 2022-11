La morte di un ricco romanziere e una famiglia problematica al centro della «Cena con delitto»

«Cena con delitto» è il film in onda in prima visione oggi su Rai 1 alle 21.25. Pellicola del 2019, vede tra i protagonisti un cast stellare: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford e Christopher Plummer, per la regia di Rian Johnson. La trama: Harlan Thrombey (Christopher Plummer), ricco romanziere e editore, nonché autoritario patriarca di una poco amorevole famiglia, viene trovato morto dalla giovane cameriera Marta (Ana de Armas) la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno, con la gola tagliata. Omicidio o suicidio? La polizia brancola nel buio, ad aiutarla arriva l’investigatore privato Benoit Blanc (Daniel Craig). Se Harlan fosse stato assassinato, chi tra i familiari del defunto avrebbe avuto motivi per ucciderlo? I figli Linda (Jamie Lee Curtis) e Walter (Michael Shannon), la nuora Joni (Toni Collette) o il nipote Hugh Ransom (Chris Evans)? Le indagini fanno emergere tutti i segreti, le menzogne e gli interessi nascosti del ricco, ma problematico gruppo familiare. La famiglia del defunto patriarca è numerosa e ognuno di loro avrebbe avuto un motivo più che valido per spingersi ad uccidere Harlan. Con la lettura del testamento, la famiglia si svelerà essere ancora più complicata e disfunzionale di quanto volesse apparire, con generazioni che si contrappongono non solo per età ma anche per stili di vita e obiettivi.

Un omaggio alla regina del giallo Agatha Christie. Il film, pur essendo una perfetta crime story, non segue una struttura tradizionale e tiene lo spettatore in sospeso per tutta la durata della storia, con continui colpi di scena.