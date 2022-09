Stefania Sandrelli nel salotto di «Domenica In»

Nuovo appuntamento oggi con Domenica In. L’attrice Stefania Sandrelli sarà ospite di Mara Venier nella seconda puntata nella nuova edizione del programma in onda dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

In apertura un talk sulla morte della Regina Elisabetta II con Alberto Matano, Silvana Giacobini, Enrico Franceschini, autore del libro Elisabetta II - L’ultima grande Regina (Mondadori), una nuova e affascinante biografia che ripercorre la vita della sovrana fino agli ultimi istanti, per celebrare uno dei personaggi più significativi del XX e del XXI secolo. Con lui, Laura Bosetti Tonatto. Poi, in collegamento da Londra il corrispondente Marco Varvello e l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

La Sandrelli, invece, si racconterà tra carriera e vita privata, prima di presentare il film di Corrado Ceron Acqua e Anice. In studio, anche Mirko Casadei e la sua orchestra. Walter Veltroni interverrà insieme a Federica Cappelletti, moglie del calciatore Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, per presentare il film È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito e, a seguire, un talk sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi con Roberto D’Agostino, Vittorio Feltri, Simone Marchetti, direttore di «Vanity Fair», Monica Leoffreddi e Alex Nuccetelli amico storico dell’ex capitano della Roma.

Momento musicale con Andrea Sannino e Franco Ricciardi che si esibiranno cantando la nuova sigla di Domenica In dal titolo Un giorno eccezionale, accompagnati in studio dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi