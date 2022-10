Cresce l’e-commerce: i dati parlano chiaro

Gli italiani acquistano sempre più online beni e servizi di ogni tipo. A parlarne sono le grandi aziende che studiano il fenomeno da anni come Netcomm che, attraverso recenti studi sull’e-commerce in Europa mettono a confronto il 2020 e il 2021. Dalle recenti stime, infatti, nel 2021 l’e-commerce è cresciuto del 13%, raggiungendo i 718 miliardi di euro.

Sempre Netcomm fa notare che dopo il picco della pandemia, l’acquisto online si è ancor più radicato nell’economia e nella società, sviluppando da un lato la normalizzazione e la stabilizzazione delle vendite rispetto all’eccezionale anno precedente, dall’altro i consumatori hanno un atteggiamento più attento e consapevole durante l’acquisto. È evidente come tale settore sia diventato indispensabile.

La web agency di Bari, I-Factory, risponderà ad alcune domande per comprendere meglio l’espansione del settore online.

Negli ultimi anni è stato registrato un aumento di richieste per la vendita online da parte di imprenditori dei loro beni/servizi?

Ogni giorno circa 3 miliardi di utenti unici effettuano su Google 45 miliardi di visite al mese. Ciò significa che il nostro pubblico si è spostato online. Negli ultimi due anni, complice anche l’emergenza sanitaria che ha impedito a molte attività di continuare la loro vendita al dettaglio in store fisici, le richieste da parte di imprenditori che hanno scorto opportunità nella vendita online, sono aumentate.

Creare un negozio online è facile?

Esistono sul mercato diverse società che sviluppano e commercializzano piattaforme di e-commerce di medio-bassa complessità che permettono di creare un proprio store online.

Questi software offrono un template grafico, un catalogo prodotti e diverse sezioni del sito che possano soddisfare i bisogni del consumatore finale (schede prodotto, pagine di lettura, carrello, blog, e tanto altro).

Sebbene siano soluzioni semplici e alla portata di tutti, il raggio d’azione sul proprio sito sarà circoscritto alle funzionalità che la piattaforma offre. Ciò significa che non sarà sempre possibile personalizzare a 360° il proprio sito web.

Esistono alternative ai software delle grandi aziende per la creazione di e-commerce?

Quando parliamo di siti e-commerce, è importante sapere che alla base di questi programmi, vi è una grande quantità di dati e informazioni che devono comunicare tra loro in modo coerente e immediato. Grazie ad uno scambio efficace e costante dei dati, è possibile registrare risultati performanti.

Un team di sviluppatori può soddisfare molte esigenze, mediante l’ausilio di linguaggi (html5, css3, php, javascript) per creare e strutturare siti web altamente personalizzati. A differenza di software con funzionalità circoscritte, i servizi che un e-commerce realizzato ad hoc può offrire, sono nettamente superiori. Grazie ai sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), è possibile integrare tutti i processi di business rilevanti in un'azienda (vendita, acquisto, gestione magazzino, finanza, contabilità), per ridurre le tempistiche di organizzazione aziendale, controllare costantemente ogni processo e ridurre al minimo gli errori.

Le integrazioni mediante ERP creano connessioni con terze parti esterne al sito, per migliorare l’azienda e lo stesso servizio offerto.