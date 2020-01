Corato, «Bar Mitzvah - figlio del precetto»

Per celebrare la giornata della memoria si prosegue il 31 gennaio 2020 al Teatro Comunale di Corato, piazza Marconi n. 7, con la compagnia il Teatro delle Molliche, che alle ore 20.30 presenterà al pubblico, «Bar Mitzvah - figlio del precetto», uno spettacolo ideato da Michele Cuonzo e Alessandro De Benedittis per la regia di Francesco Martinelli e aiuto regia Federica Papagna.

Per le scuole di Puglia e Basilicata, la compagnia diretta da Gianluigi Belsito, Il Teatro del Viaggio, propone un originale spettacolo per ricordare le vittime dell’Olocausto, «Il Piccolo Dittatore» scritto, diretto e interpretato da Gianluigi Belsito con Michela Diviccaro, punta sul grottesco e vuole essere un omaggio al celebre film «Il Grande Dittatore» di Chaplin, che sarà in scena il 29 e 30 gennaio, alle 9, al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, oltre che in diverse scuole della regione.

Info 377/387.21.80; 392/8785329; 338/590.57.69.