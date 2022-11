Taranto, disagi per i cantieri in città: parte l'appello alla pazienza

TARANTO - «Cantieri disseminati in città e disagi per il traffico? Tarantini, abbiate pazienza». È l’appello che lancia il presidente del Consiglio comunale Piero Bitetti, il quale ricorda che Taranto sarà interessata da diversi «interventi di opere di pubblica utilità. Sono lavori attesi da anni e consentiranno, nella maggior parte dei casi, di dotare il territorio urbano di servizi di primaria importanza a beneficio, evidentemente, della popolazione. Opere importanti - aggiunge - che riguarderanno l'infrastrutturazione della città e che interesseranno, tanto per citarne alcune, il borgo antico, il ponte girevole e il ponte Punta Penna».

Bitetti riconosce che l’esecuzione «di tali interventi potrebbe tuttavia, per un certo periodo, procurare alcuni disagi. Sotto questo profilo, mi sento di rivolgere un appello ai miei concittadini: cerchiamo di essere collaborativi nell’interesse della cosa pubblica. Senza voler dare lezioni a nessuno, in questa fase occorre dimostrarsi maturi rispettando le regole e mostrarsi pazienti. I disagi probabilmente ci saranno ma sono per così dire fisiologici e per certi inevitabili».

L’amministrazione comunale, assicura l’esponente di Con, «ovviamente vigilerà per la corretta esecuzione dei lavori e per richiamare le aziende interessate, come si dice in questi casi, al ripristino dei luoghi interessati. L'ente civico sarà impegnato a coordinare tali lavori affinché i disagi siano ridotti al minimo e le opere siano eseguite alla perfezione. E saremo tutti quanti a disposizione per ricevere eventuali segnalazioni circa situazioni potenzialmente dannose per l’incolumità pubblica a causa del mancato o parziale rispetto di tutte le norme che disciplinano questo settore».