Polizia ferma auto diretta a Palagiano: nel bagagliaio 20kg di cozze e vongole, denunciato conducente

TARANTO - La polizia del Commissariato Borgo di Taranto, insieme al personale della Asl, sulla SS.106 in direzione di Palagiano ha controllato un’auto nel cui baule posteriore sono stati trovati 15 kg di cozze nere e 5 kg di vongole. Il conducente del mezzo, titolare di una pizzeria di Palagiano, è stato denunciato perché presunto responsabile del reato di vendita e di commercio di sostanze alimentari potenzialmente nocive per la salute dei consumatori ed in cattivo stato di conservazione. Il prodotto ittico è stato sequestrato e distrutto.