Taranto, furto in biblioteca «Marco Motolese»: ladri portano via sedie e mobili, libri intoccati

TARANTO - Ladri in azione la notte tra mercoledì e giovedì scorsi nella sede della Biblioteca «Marco Motolese», in via Lisippo al quartiere Tamburi di Taranto, struttura della omonima associazione culturale che opera da decenni nel capoluogo per la promozione e la diffusione della cultura, con una particolare attenzione ai giovani. Gli autori del furto hanno trafugato, oltre ai computer, anche numerosi arredi e suppellettili - poltrone, sedie, lampade - e l'impianto acustico usato per le manifestazioni, formato da due casse audio professionali su aste di sostegno di due metri, nonché una stufa usata dai volontari non essendoci l’impianto di riscaldamento, persino il tappo di un lavandino. L’unica cosa che non ha attirato l’attenzione dei ladri è stato il notevole patrimonio librario accumulato negli anni dalla presidente dell’associazione, Carmen Galluzzo Motolese, grazie a donazioni di Istituzioni e stakeholder del territorio. Non è stato portato via un solo libro. La Biblioteca «Marco Motolese» rappresenta un presidio culturale nel quartiere. «Malgrado questo duro colpo - afferma in una nota Galluzzo Motolese - resisteremo e continueremo a lottare per un altro mondo. E ci sentiremmo più forti se potessimo sentire una solidarietà della comunità che ci permetterebbe di avere un riconoscimento per andare avanti nel nostro lavoro culturale militante. Per riacquistare ciò che ci hanno tolto serve l'appoggio tutti. Per questo chiediamo un sostegno alla nostra comunità, ai nostri sostenitori, a coloro che credono nel nostro lavoro».