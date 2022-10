Ginosa nell’olimpo del turismo, mettendo le mani in... pasta

GINOSA - Ginosa entra da protagonista nel flusso dei grandi tour operator del turismo di lusso di alta fascia. E lo fa mettendo le mani in pasta, accogliendo la ritualità antica e sapiente della pasta in casa pugliese più nota, le orecchiette. Così attira il turismo straniero: statunitensi e australiani, ma anche olandesi, francesi, tedeschi sono incantati dalla enogastronomia culinaria e dalle esperienze autentiche legate alla tradizione e all’identità del territorio. A propiziare il grande “salto” nell’olimpo del turismo sono state soprattutto le meravigliose cooking class organizzate da “Visit Ginosa&GinosaMarina”.

Sempre più spesso il centro storico ginosino con le sue bellissime chianche e i suoi palazzi antichi in cui sembra di rivivere un'atmosfera quasi leopardiana, è il set ideale per il turismo esperienziale. Il cooking class ha maggiormente attirato l’attenzione di broker di grandi agenzie turistiche da Milano a Sidney e poi anche di travel bloggers, raggiungendo i punti nevralgici del turismo più ricercato per ammirare le meraviglie di Puglia, fra cui oltre a Ostuni, Alberobello, Lecce, Matera, Bari, Polignano a Mare spicca Ginosa. La cooking class è una vera e propria lezione di cucina, tenuta da uno chef o da un cultore della gastronomia locale, che offre la possibilità di imparare a cucinare e mangiare autentiche ricette italiane. Il laboratorio parte alle 11, nella suggestiva location del “Borgo antico” in piazza Orologio: i turisti vengono accolti dalla signora Rosa che dispone gli ingredienti principali per l’antica arte della pasta in casa: acqua, farina, una spianatoia ed un coltello. Nancy Petrelli, ginosina bilingue, fa da interprete e traduce al gruppo, passo dopo passo, i movimenti e i dosaggi giusti. Dopo la lezione il gruppo esplora il centro storico e i suoi vicoli, una lunga passeggiata immersi nella storia e negli scenari della suggestiva Passio Christi, per poi rientrare per il pranzo e gustare la pasta preparata prima, che viene condita a seconda della stagione con sugo o cime di rapa.

La manualità è la chiave della preparazione delle orecchiette: questo formato di pasta, la cui provenienza è intrisa di leggende come quella che le vede legate a un’antica ricetta provenzale portata in terra di Bari dagli Angioini, si base su ingredienti semplici ma è la maestria dei gesti a rendere la farina e l’acqua un primo piatto straordinario. Qualcuno impara davvero, qualche altro resta incantato a guardare, mentre il tempo si fa lento, i gesti precisi, intorno si chiacchiera, ci si confronta.

“VisitGinosa&MarinadiGinosa” è ormai garanzia del marchio in fatto di turismo e valorizzazione del territorio: tutto è nato dalla realizzazione di una pagina facebook che si poneva l’obiettivo (almeno all’inizio) di raccontare e quindi promuovere il territorio in modo più professionale. Così partendo dall’analisi del contesto (debolezze, punti di forza,..) e la web reputation del territorio, si sono unite le forze per creare un portale attivo che rispondesse ai nuovi criteri di ospitalità e conoscenza del territorio. Nella visita dei tour operator in visita per scoprire di persona l’autenticità dei luoghi e delle esperienze proposte si è interfacciata anche lʼamministrazione comunale, il sindaco Vito e Parisi e lʼassessore al centro storico, Emiliana Bitetti, che si augurano che questi nuovi flussi aprano una vena aurifera per il nostro territorio. Come lascia sperare la stagione estiva appena conclusa che ha visto il sold-out di tutte le strutture ricettive della cittadina con in testa certamente la nuova formula del b&b.