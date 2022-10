Taranto, donna morta in casa: poco dopo trovato il corpo del marito

TARANTO - Giallo a Taranto per un probabile omicidio suicidio di una coppia: il cadavere di una donna di 50 anni è stato trovato in un appartamento signorile di Viale Virgilio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna sia morta per soffocamento, poco dopo è stato trovato morto impiccato in zona San Vito, a pochi chilometri dalla città, anche il marito della vittima, un uomo di 52 anni.

Nell'appartamento di Viale Virigilio è arrivato il medico legale, la dott.ssa Monteleone, per i rilievi del caso. Sul posto indaga la squadra mobile di Taranto coordinata dal pm di turno Mariano Buccoliero. (Foto Todaro)

L’uomo, Roberto Delli Santi, sottufficiale della Marina militare, è stato trovato impiccato in una villa di via Gobbioni a San Vito. Il cadavere della donna, Silvia Di Noi, che pare avesse uno strofinaccio in bocca, è stato rinvenuto nell’abitazione della coppia, in viale Virgilio. A dare l'allarme sarebbe stato un figlio che non riusciva a contattare i genitori e temeva che fosse accaduto qualcosa di grave.