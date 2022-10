TARANTO - La Provincia di Taranto ha firmato la convenzione che formalizza l’iter di statizzazione dell’istituto superiore di studi musicali «Giovanni Paisiello». Questo è uno dei primi atti ufficiali del nuovo presidente Rinaldo Melucci, che è anche sindaco del capoluogo.

La convenzione, già sottoscritta da Regione Puglia, istituto Paisiello e Ministero dell’Università e della Ricerca (Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore), chiude «un lungo iter - commenta il presidente Melucci - iniziato alcuni anni fa e mirato a consolidare la presenza della rinomata istituzione musicale a Taranto. La Provincia, con questa firma si impegna a cedere al Paisiello la proprietà della sede attuale, l’ex convento di San Michele in Città vecchia, insieme a tutti i beni mobili e strumentali già in dotazione all’istituto».

In tal modo, aggiunge Melucci, «normalizziamo una situazione che il territorio si trascinava da tempo, risultato anche dell’opera di mediazione che l'amministrazione comunale di Taranto ha condotto in questi anni, soprattutto sui tavoli governativi, e dell’impegno degli uffici provinciali e di chi mi ha preceduto. È una bella notizia per i tanti talenti che nell’istituto si sono formati o che in esso hanno visto un’opportunità per coltivare le loro aspirazioni: da oggi - conclude - potranno investire con maggior sicurezza in questo sogno».