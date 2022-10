Taranto, Arca jonica investe 12,5 milioni: «Il 2023 è l’anno dei cantieri»

TARANTO - Arca jonica investe 12,5 milioni di euro per l’efficientamento energetico e le manutenzioni straordinarie del suo patrimonio abitativo. Il 2023 sarà l'anno dei cantieri per l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare che gestisce l'edilizia popolare in provincia di Taranto. Sono pronti i progetti esecutivi per la riqualificazione degli alloggi con fondi provenienti non solo dal Pnrr. A darne notizia alla «Gazzetta» è l’amministratore di Erp Enzo De Candia.

«Arca jonica è pronta con i progetti esecutivi per la riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla capacità della Regione Puglia, del presidente Emiliano e dell’assessora Maraschio, di intercettare e assegnare risorse all’edilizia residenziale pubblica, 12,5 milioni di euro del programma “sicuro, verde e sociale”, distribuiti su 5 edifici dei territori di Massafra (via per Crispiano) Statte (via Arena di Verona) e Carosino (via Mazzini 77/79), saranno investiti per migliorare la sicurezza sismica e l’efficienza energetica e, quindi, per migliorare, in modo significativo, la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi».

«Oltre all’efficientamento energetico per edifici di Statte e Massafra mediante la sostituzione di infissi, caldaie la realizzazione di “cappotti” termici, la installazione di fotovoltaico e di ricariche elettriche per le automobili e la riqualificazione di spazi esterni, gli interventi che interessano il comune di Carosino prevedono la demolizione di 2 edifici inagibili e la ricostruzione di nuovi sistemi edilizi autonomi energeticamente e moderni. Gli interventi - spiega ancora De Candia -, interesseranno oltre 70 inquilini che vedranno la loro abitazione dotarsi di tutti i confort necessari e che porteranno sicuramente anche risparmi in bolletta grazie agli interventi previsti di autonomia energetica, aspetto oggi molto importante e sentito. Tutti i progetti possiedono la certificazione sulla sostenibilità ambientale».

«L’impegno profuso dall’ufficio tecnico di arca jonica ha permesso il rispetto del cronoprogramma che prevede, dopo le procedure di pubblicazione dei bandi di gara e successivo affidamento degli appalti, il concreto avvio dei lavori nel corso del 2023. Questo importante intervento di riqualificazione edilizia si aggiunge a quelli inseriti nel progetto “Pinqua”, presentato dal Comune di Taranto, che prevede interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di più di 150 alloggi dell’Arca jonica a Paolo VI e nella città vecchia, per un investimento di circa 15 milioni di euro.