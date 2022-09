Taranto: lavori in corso, traffico infernale e Melucci chiama l'Anas

TARANTO - Altra giornata da bollino rosso ieri per entrare in città a causa dei lavori di manutenzione sul ponte punta penna con la chiusura parziale della carreggiata. Traffico ancora più intenso a causa dello sciopero dei trasporti con automobilisti costretti a interminabili code. Non è andata meglio sul ponte di pietra, unica altra via di accesso. Automobilisti imbottigliati e nervi a fior di pelle. Disagi soprattutto per i pendolari, tra lavoratori e studenti, che accumulano inevitabili ritardi. In seguito all’intervento del sindaco Rinaldo Melucci, che ha contattato i vertici regionali di Anas, lo svincolo «Taranto centro» è stato parzialmente riaperto al traffico, «mitigando - spiega una nota di Palazzo di Città - i disagi per gli automobilisti prodotti dall’apertura del cantiere nei giorni scorsi. L’Anas, che è titolare e responsabile di quei lavori, non aveva obblighi di comunicazione rispetto al loro avvio, ma l’auspicio comunicato dal primo cittadino alla società è che per il futuro ci sia maggior condivisione in modo da poter predisporre per tempo le necessarie contromisure ai disagi per la viabilità, come quelli che tanti tarantini hanno patito in questi giorni».

Melucci precisa che «circa una ventina di giorni fa avevamo scritto ad Anas in occasione di altri lavori, ma senza ricevere risposta. In questi giorni, però, abbiamo raggiunto telefonicamente i vertici regionali della società e abbiamo chiesto maggior condivisione e un confronto che terremo molto presto, non più rinviabile. Da parte loro è arrivata una rassicurazione sull’esecuzione tempestiva dei lavori e, questa mattina, la riapertura dello svincolo». Il sindaco osserva che «pur comprendendo l’urgenza di eseguire questo intervento, per la sicurezza e la conservazione di un’importante infrastruttura come il Punta Penna, abbiamo insistito sulla necessità di aumentare il coordinamento tra gli enti: solo con tempestive comunicazioni si possono evitare disagi per i cittadini».

E da lunedì tocca al ponte girevole. Si interverrà con lavori di manutenzione delle strutture superiori di finitura dei marciapiedi. Fino al 10 ottobre, «solo dalle 22 alle 6 - puntualizza l’assessore Mattia Giorno - sarà istituito il senso unico alternato lungo il ponte, a eccezione delle giornate di sabato e domenica. L’esecuzione notturna dei lavori è la soluzione che abbiamo adottato per evitare disagi ulteriori alla viabilità cittadina». In attesa del complessivo restyling a opera della Marina Militare, grazie a un investimento di circa 70mila euro, si procederà al rifacimento della pavimentazione pedonale che risulta deteriorata. «Si tratta - conclude il sindaco Melucci - di un intervento che preserva il decoro di uno dei simboli della nostra città, ma soprattutto mira a garantire maggiore sicurezza per i pedoni che quotidianamente attraversano il ponte».