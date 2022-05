Spaccio di droga, un arresto a Palagianello

I Carabinieri della Stazione di Palagianello hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico di droga, durante il quale hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 29enne del luogo segnalato in banca dati. Il predetto, notato aggirarsi nei pressi della stazione ferroviaria con fare sospetto, alla vista dei Carabinieri si è dato alla fuga, venendo rincorso, bloccato e trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, per un peso complessivo di grammi 6,5 nonché di 20 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.