Taranto, è campagna elettorale: le liste saranno 27

TARANTO - Dalle ore 12,01 di oggi inizierà, formalmente (di fatto era già iniziata), la campagna elettorale per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Sino ad un minuto prima, alle ore 12, infatti, per partiti e movimenti civici sarà ancora possibile recarsi a Palazzo di Città negli uffici della segreteria generale per depositare le liste con i 32 candidati alla carica di consigliere comunale (con i candidati sindaco ad esso collegati). Già la giornata di ieri, dalle ore 8 alle 20, ha visto una nutrita partecipazione nel senso che si sono presentati (dati aggiornato al pomeriggio) circa metà dei potenziali aspiranti consiglieri. La prima ad essere presentata ufficialmente, in ordine cronologica, che quindi va riportata un po’ per dovere di cronaca e un po’ per mera curiosità, è stata la lista civica - centrista «Taranto 2030» che fa parte del campo del centrosinistra. A proposito della coalizione progressista, alle 19,30 di ieri, erano stati già depositati tutti i simboli che faranno parte dello schieramento.

Si avvicina il voto, dunque. Del resto, il quadro politico è ormai - e non da oggi - piuttosto delineato. I candidati alla carica di sindaco saranno quattro e le liste saranno ventisette (salvo imprevisti, ma il numero non dovrebbe discostarsi molto da questa previsione). Dunque, i candidati alla ricerca di uno dei 32 seggi in Consiglio comunale dovrebbero essere 864 circa. Se così fosse, rispetto al 2017, si tratterebbe di 330 candidati consiglieri in meno, ma cinque anni fa le liste presentate furono 37 (12 in più).

I candidati alla carica di sindaco dunque saranno quattro che si riportano di seguito: Luigi Abbate; Massimo Battista; Rinaldo Melucci e Walter Musillo. In particolare, per quel che riguarda le liste a sostegno dei candidati sindaco, Abbate ne dovrebbe avere tre (a «Taranto senza Ilva», si aggiungeranno «Taranto next generation» e «Partito meridionalista»), Battista tre («Una città per cambiare», «Taranto città normale», «Periferie al centro») mentre le altre 21 liste dovrebbero dividersi tra Melucci (11) e Musillo (10). Andando più nel dettaglio, il candidato sindaco del centrosinistra si schiera con: Partito democratico; Movimento Cinque Stelle; Più Centrosinistra; Con Taranto; Psi-Pri; Taranto popolare; Taranto mediterranea; Taranto 2030; Taranto Crea; Europa Verde e Movimento Autonomi e Partite Iva. Il candidato sindaco del centrodestra, infine, dovrebbe presentarsi al voto con i simboli di: Patto popolare; Patto per Taranto; Forza Italia; Fratelli d’Italia; Prima l’Italia; Taranto Davvero; Insieme; Movimento sportivo; Noi con l’Italia e At6.

Tra le liste, tra i candidati pronti ai nastri di partenza, sono molti (quasi tutti a dire il vero) i consiglieri comunali e gli assessori uscenti che hanno fatto parte dell’Amministrazione comunale in carica dal luglio del 2017 sino al 26 novembre del 2021. Per dirla tutta, ci sono esponenti politici (in un paio di casi) costantemente in carica sin dal lontano 2005 o dal 2007. Ma poi, per carità, ci sono anche dei volti nuovi. A liste consegnate, inizierà la campagna elettorale e la parola passerà agli elettori. Astensionismo (sarà elevato?) permettendo.