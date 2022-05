TARANTO - «La giornata di mobilitazione del 6 maggio dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, Ilva in As e appalto ha mostrato, per chi ancora non se ne fosse accorto, una situazione che è divenuta insostenibile per una vertenza che dura ormai da troppi anni e non riesce a trovare una risoluzione definitiva alle tante problematiche che attanagliano la fabbrica e la città».

Lo sottolinea Francesco Brigati, coordinatore di fabbrica e componente della segreteria provincia Fiom Cgil in merito alla vertenza ex Ilva. «La giornata di sciopero - aggiunge - sarà ricordata anche per l’ingresso in scena, presso la portineria A, dell’Amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, contestata da tutti i lavoratori per tale uscita improvvida e offensiva verso chi manifestava anche per la cattiva gestione dello stabilimento siderurgico».

Il governo, insiste Brigati, «dovrebbe chiedersi cosa stia accadendo a Taranto nella gestione di quella fabbrica, di un bilancio sconosciuto a molti, di una produzione che non riesce a decollare per l’assenza di interventi manutentivi e di investimenti necessari a garantire una produzione a 6 milioni di tonnellate annue». Quali sono, si chiede il sindacalista Fiom, «gli investimenti su sicurezza e ambiente? Come viene utilizzata la cassa integrazione? Quale sarà il futuro piano ambientale e industriale? Cosa pensa di fare il governo nell’eventualità in cui non sarà concesso il dissequestro? Il governo continua a latitare e a non dare risposte alle tante domande che i lavoratori legittimamente continuano a chiedere».

«Ad oggi - conclude Brigati - nessuna convocazione è arrivata e deve essere chiaro a tutti che noi non ci fermeremo e continueremo a mobilitarci per avere risposte certe sul futuro occupazionale, ambientale e produttivo».