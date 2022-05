Taranto, la Regione conferma: 105 milioni di euro per il nuovo ospedale

TARANTO - Buone notizie per l’ospedale San Cataldo di Taranto. L’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese ha confermato lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’acquisto di arredi ed apparecchiature elettromedicali. Il finanziamento rinviene dai Fondi di Transizione 2021/27.

Lo rende noto il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) che ha partecipato ai lavori della I commissione presieduta da Fabiano Amati. «Secondo quanto riferito questa mattina – aggiunge Di Gregorio – nei prossimi giorni arriverà la comunicazione ufficiale dell’Agenzia in ordine alla disponibilità dei fondi che dovranno essere messi a gara entro il prossimo 30 giugno».

«Conforta – aggiunge il consigliere Pd – quanto dichiarato da Gregorio Colacicco, dg dell’Asl Taranto – sul fatto che in attesa delle comunicazioni ufficiali, l’Asl sta già predisponendo le schede tecniche del bando. Buone notizie sono arrivate anche in ordine alle vie di accesso all’ospedale. Il direttore dei lavori ingegnere Paolo Moschettini ha riferito i contatti avuti con la Provincia e con il Comune di Taranto. Con la prima sono stati discussi i temi relativi agli svincoli della Tangenziale Sud, mentre il Comune di Taranto ha confermato che una linea Brt (Bus Rapid Transit) fermerà al San Cataldo e che l’area sarà dotata di illuminazione pubblica, strade e marciapiedi».

Sin qui, la nota di Di Gregorio. Sulla vicenda, in realtà, sempre ieri mattina, era pervenuta in redazione anche una nota del consigliere regionale, anch’egli del Pd, Michele Mazzarano. Che afferma: «Prendiamo atto dell’impegno assunto in commissione da parte dell’assessore alla Sanità che ha dichiarato di impegnare i fondi entro giugno - aggiunge Mazzarano - perché si tratta di una notizia attesa da tempo dal territorio Tarantino e che ci auguriamo possa essere utile a recuperare il tempo perduto dall’inizio dei lavori».

Un mese fa, invece, un altro consigliere regionale eletto nella provincia di Taranto, Renato Perrini (Fratelli d’Italia) aveva affermato: «È bene che i tarantini lo sappiano, come da noi sempre preventivato prima di tre o quattro anni, il nuovo ospedale di Taranto «non sarà in grado di ospitare il primo paziente, perché mancano i progetti esecutivi, ma soprattutto 105 milioni di euro per completare il tutto con impianti e diagnostica e nessuno sa dire quando e come saranno stanziati». Le dichiarazioni di Perrini erano giunte al termine di una conferenza stampa tenuta con Ignazio Zullo (Fdi). Poi, ieri, la conferma da parte di Palese in commissione consiliare, così come anticipate dai consiglieri Pd, Di Gregorio e Mazzarano. Ora, non resta che attendere che l’annuncio si concretizzi con gli appalti.