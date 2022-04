TARANTO - Perseguita la ex fidanzata e finisce in carcere per stalking e violenza sessuale. La polizia di Taranto ha eseguito l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di un giovane tarantino, presunto responsabile del reato di atti persecutori e violenza sessuale aggravata.

Nei confronti dell'uomo era già stato emesso, in via d’urgenza, il provvedimento di ammonimento disposto dal Questore Massimo Gambino, ma la situazione emersa è apparsa tanto grave da rendere necessario l'arresto.

Il 30enne, che non si era rassegnato alla fine della relazione, stando ai riscontri della polizia pedinava la donna e la minacciava, anche telefonicament. Con messaggi inviati tramite whatsapp le diceva che avrebbe massacrato lei e qualunque altro uomo le si fosse avvicinato. Nel mirino del presunto stalker anche i genitori della vittima, a cui avrebbe promesso di far del male.



Secondo la valutazione del gip del Tribunale di Taranto, la misura della custodia cautelare in carcere, richiesta dal Pubblico Ministero, è stata ritenuta l’unica adeguata a garantire le esigenze di tutela della giovane e della collettività.