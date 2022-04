Carosino, in due rapinano un supermercato, ma le telecamere riprendono la targa dell'auto usata per la fuga: arrestati

CAROSINO - I carabinieri di Martina Franca (Ta), e di San Giorgio Jonico (Ta), hanno arrestato due persone, un 38enne di Monteiasi ed un 39enne di Carosino, indiziati di essere gli autori di una rapina perpetrata poco prima in un supermercato di Carosino.

È stato un cliente del supermercato a telefonare al 112, segnalando la rapina in corso. Quando i militari sono arrivati, i due responsabili erano appena fuggiti a piedi, e grazie a commessi e testimoni i carabinieri hanno ricostruito la dinamica del fatto e l'identikit dei rapinatori. Acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, e altre immagini provenienti da telecamere di abitazioni private nei paraggi, è emerso che i due presunti rapinatori, a volto scoperto, avevano raggiunto un'auto, da cui si è estratta la targa. I due quindi, con precedenti, sono stati rintracciati e arrestati. La somma rubata, 700 euro, non è stata recuperata in quanto già spesa prima della cattura.