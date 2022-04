Palagianello, picchia la convivente davanti ai figli: arrestato

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali, violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale (artt. 81, 572, 336 e 337 C.P.).

I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto sono riusciti a mettere al sicuro la convivente dell'uomo, che per sfuggire alla sua ira, aveva cercato rifugio in strada dopo essere stata aggredita davanti ai suoi due figli minorenni. Quindi, dopo una breve colluttazione, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’individuo, dopo essere stati anch’essi colpiti dal 27enne.

La vittima, a seguito delle percosse ricevute, trasportata a bordo di ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castellaneta (TA), è stata giudicata guaribile in 20 giorni.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Taranto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria ionica.