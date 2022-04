Asta per la Settimana Santa di Taranto, nessuna gara al rialzo

TARANTO - A Taranto oggi, Festa delle Palme, è il giorno delle «gare» tra i confratelli per l’aggiudicazione dei simboli delle processioni della Settimana Santa. L’attesa è finita dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia. Le offerte serviranno alle congreghe per il bilancio, la manutenzione della cappella cimiteriale, la retribuzione dei complessi bandistici, il restauro dei simulacri e per una serie di opere pie, come il sostentamento della mensa dei poveri, la spesa per le famiglie indigenti, il centro per senza fissa dimora.

Ogni aggiudicazione è seguita da applausi, abbracci e strette di mano. Lo spirito delle assemblee confraternali è proprio questo. Anche se a fare rumore e scatenare la solita ridda di voci e di commenti che gravitano attorno ai Riti sono ancora una volta le cifre offerte dai confratelli. L’assemblea della Confraternita dell’Addolorata per l’aggiudicazione dei simboli per la processione del Giovedì Santo si svolge nella chiesa di San Domenico; quella della Confraternita del Carmine per il pellegrinaggio agli altari della Reposizione e per i simboli della processione dei Misteri (Venerdì Santo) nella Concattedrale Gran Madre di Dio.

Ecco le cifre offerte dai confratelli. Per la processione dell'Addolorata il simbolo delle «Sdanghe» è stato aggiudicato attraverso una sola chiamata da parte del confratello banditore per 30mila euro rispetto alle 111mila del 2019. Non vi è stata alcuna gara al rialzo. Di 23100 euro, di poco superiore alle 22.800 del 2019, la cifra utile ad aggiudicarsi il simbolo della «Troccola». La «Croce dei Misteri» è stata aggiudicata per 9mila euro, rispetto ai 9.600 del 2019. Le «Pesare» sono state aggiudicate per 13mila euro di fronte ai 500 del 2019. La «Prima croce» è stata assegnata per 6500 euro rispetto alle 7100 del 2019. La «Seconda croce» per 5200 rispetto alle 7000 di tre anni fa. La «Terza croce» a 5700 euro rispetto alle 5000 del 2019. La «Prima mazza» è assegnata con 2250 euro rispetto ai 20150 del 2019. La «Seconda mazza» va con 2400 euro rispetto ai 1600 euro del 2019. La «Terza mazza» viene fissata a 2400 euro rispetto ai 1750 euro del 2019. Il «Bastoncino» viene assegnato per 8200 euro rispetto alle 6400 del 2019, andando a chiudere la prima assemblea delle aste per l'Addolorata.