Taranto, ecco la nave da crociera Splendida: accoglierà 3300 passeggeri

TARANTO - «Oggi siamo particolarmente soddisfatti perché qui, da Taranto, apriamo stagione 2022 di Msc. E Taranto è una delle protagoniste di questa ripresa con numeri importanti. Questa nave arriva oggi in porto per la prima volta, ma di qui a novembre, ci tornerà per ben 32 volte ancora. Pensiamo di portare oltre 100mila ospiti solo su Taranto, ma devo dire che tutta la Puglia è protagonista nel piano di crescita di Msc Crociere perché nel totale, considerando anche Brindisi e Bari, faremo 147 scali in questa stagione crocieristica movimentando oltre 370mila ospiti». L’entusiasmo di Leonardo Massa, «country manager» di Msc Crociere è contagioso. Ieri mattina Taranto ha dato il benvenuto a «Splendida», moderna ed elegante nave della giovane flotta di MSC Crociere. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, MSC Splendida è in grado di accogliere circa 3.300 passeggeri che potranno godere, oltre che delle numerose bellezze della città e dei suoi dintorni, di un’esperienza esclusiva in spiaggia in totale sicurezza, con lidi riservati ai crocieristi durante la sosta della nave.

L’arrivo della nave da crociera, che farà tappa a Taranto ogni mercoledì fino a novembre, inaugura nel contempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo pugliese, dove MSC opererà nel 2022 effettuando 32 scali e movimentando complessivamente circa 100.000 turisti. Nei giorni in cui la nave sosterà a Taranto, due lidi di Marina di Lizzano saranno resi disponibili in esclusiva per degli ospiti della Compagnia. Dotate di sabbia finissima, di comodi servizi di beach club e lambite da un mare cristallino, le spiagge garantiranno ai crocieristi lo stesso livello di “sicurezza e salute” disponibile a bordo della nave.

Il porto pugliese si conferma così un porto centrale nella strategia di MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. La destinazione di Taranto, inserita solo lo scorso anno negli itinerari della Compagnia, ha riscontrato grande successo contribuendo così a promuovere la città e il suo territorio quali destinazioni turistiche di livello internazionale.

Per celebrare l’arrivo di MSC Splendida è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. A fare gli onori di casa sono stati il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio, il Capitano di Vascello Diego Tomat, Comandante della Capitaneria di Porto, il Contrammiraglio Carmelo Licciardello in rappresentanza dell’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, Rinaldo Melucci, già Sindaco di Taranto, in rappresentanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e Silvia Coppolino, Responsabile Affari Internazionali e Comunicazione Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in rappresentanza del Presidente dell’Autorità, Sergio Prete.

Alla cerimonia hanno partecipato altresì Corrado Failla, Responsabile dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera di Puglia, Calabria e Basilicata, il Vice Questore Cosima Bernardi, Responsabile della Polizia di Frontiera di Taranto, il Comandante Giovanni Cervellera, in rappresentanza dei Rimorchiatori di Taranto, il Comandante Cosimo Di Giorgio, in rappresentanza degli Ormeggiatori di Taranto e Claudia Piredda, in rappresentanza di Taranto Cruise Port.