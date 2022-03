Taranto, si schianta con l’auto sul Ponte Punta Penna, poi aggredisce la moglie: arrestato

Un uomo, mentre questa mattina passava sul Ponte Punta Penna, all'altezza dell'uscita Taranto Centro, ha perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro il guardrail. A quanto sembra c'era stato un diverbio tra lui e la moglie nell'abitacolo, quando poi lei è uscita dalla macchina e ha chiesto aiuto agli altri automobilisti di passaggio, lui l'avrebbe aggredita tentando di strangolarla. Intervenuta la polizia, l'uomo è stato condotto in carcere e la donna in ospedale, in codice rosso.