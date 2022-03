FdI Puglia: «ospedale San Cataldo a Taranto? Ancora uno scheletro»

TARANTO - Del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto si parla da ormai da 15 anni: dopo tre inaugurazioni e la previsione di ultimazione a dicembre 2021 poi prorogata a giugno 2022 la struttura è ancora uno scheletro». Lo afferma il gruppo regionale di Fratelli d’Italia dopo il sopralluogo di questa mattina al cantiere per verificare lo stato dell’arte. Erano presenti il capogruppo Ignazio Zullo, il tarantino Renato Perrini e gli altri consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Francesco Ventola. "Va preliminarmente precisato - sottolineano - che l’attuale costruzione fa parte di un primo appalto che non prevede la realizzazione delle zone grigie (reparti di diagnostica, sale operatorie, uffici, cucine e mense) che ad oggi non sono pianificate per la loro realizzazione, né si ha contezza della relativa copertura di spesa stimata in circa 120 milioni di euro». Per il gruppo regionale di Fratelli d’Italia «si rischia di avere a disposizione, non certo a giugno 2022, solo delle opere murarie inutilizzabili con il presidente Emiliano e l’assessore Palese che ad oggi non hanno ancora definito quali sono le strategie. Quando sarà pronto l’ospedale?». Il ritardo accumulato, concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia, «penalizza la sanità nell’intera provincia di Taranto: basti pensare che c'è solo un pronto soccorso e che la costruzione del San Cataldo sta fortemente penalizzando e depauperando, nel frattempo, tutte le altre strutture sanitarie del territorio - vedasi l’ospedale di Martina Franca o il Moscati- con la promessa 'quando sarà pronto il San Cataldò. Porteremo questi temi anche in Commissione e in Consiglio».