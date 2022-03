Vaccini, emergenza finita: chiude l’«hub» dell'Arsenale di Taranto

TARANTO - Dal 26 marzo l’Arsenale torna a svolgere il suo ruolo militare con un’attenta rivalutazione del concorso della difesa vista l’allerta della guerra in Ucraina. Aveva già aperto la strada la Svam con le ultime somministrazioni vaccinali il 17 febbraio. Nella Svam vi è un ospedale Nato che verrà spostato a supporto della guerra in Ucraina, i dettagli sono in corso di definizione. Con la fine dell’emergenza stabilita al 31 marzo, cambiano le sedi per la somministrazione dei vaccini. Draghi annunciando il calendario delle nuove restrizioni, l’aveva definita una roadmap di uscita dalla pandemia, che a Taranto avverrà cambiando i punti di riferimento che negli ultimi due anni sono stati la bussola per la ripresa. La decisione è stata presa anche in considerazione della bassissima affluenza, basti pensare che nella giornata di giovedì nell’intera Provincia, sono state vaccinate solamente 498 persone. I numeri così bassi giustificano la chiusura della postazione dell’Arsenale. Le altre rimangono attive, osservando un calendario reso noto settimana per settimana per garantire i vaccini sia su prenotazione sia per accesso diretto.

L’Asl ha reso noto il calendario circa l’apertura degli hub vaccinali nella prossima settimana per la campagna vaccinale che riguarda nello specifico i bambini dai 5 agli 11 anni e gli adolescenti a partire dai 12 anni, popolazione che è in corso di vaccinazione. Le strutture che si rendono disponibili saranno attive fino alla fine del mese con una articolazione precisa e ordinata, mentre cambia il ritmo della somministrazione essendo stata quasi tutta la popolazione vaccinata. Tra l’altro, tra le dosi somministrate e i cittadini che hanno già contratto l’infezione da Covid, la circolazione del virus dovrebbe essere limitata. Tornando al calendario diramato dall’Asl circa le sedi vaccinali per la prossima settimana, l’hub di Ginosa sarà aperto martedì 22 marzo dalle 9 alle 17 mentre il centro vaccinale di Grottaglie mercoledì 23 marzo dalle 9 alle 14. A Manduria l’hub sarà operativo giovedì 24 marzo dalle 9 alle 17 mentre a Martina Franca, il centro vaccinale sarà aperto lunedì 21 marzo dalle 9 alle 14. Il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 25 marzo dalle 9 alle 14. A Taranto, le ultime giornate di attività dell’Arsenale saranno lunedì 21 marzo, mercoledì 23 e venerdì 25 marzo dalle 9 alle 14, mentre martedì 22 e giovedì 24 sarà aperto dalle 9 alle 17 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid). Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli. Il nuovo vaccino contro il Covid, indicato con il nome dell’azienda che lo produce, Novavax appunto, è stato autorizzato solo per il ciclo vaccinale primario, non per la terza dose di booster.