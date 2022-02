Nascondevano negli slip ketamina e cocaina: arrestati due pusher della movida tarantina

MASSAFRA - Ripartono le discoteche, riparte la movida e ripartono i controlli tra i giovani frequentatori dei locali notturni, al fine di evitare le stragi del sabato sera. I carabinieri della Compagnia di Massafra, durante un mirato servizio, hanno arrestato due 26enni della provincia di Bari, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope finalizzata allo spaccio. I controlli nel week end si sono concentrati soprattutto sulle strade a scorrimento veloce che vengono percorse da numerosi veicoli diretti verso i locali notturni della provincia tarantina.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno controllato un mezzo sospetto con a bordo due giovani, che alla vista dei militari sembravano mostrare particolare apprensione. In effetti, durante la successiva perquisizione, è stato trovato ben occultato negli slip di uno dei due, un pacchetto contenente 37 dosi di ketamina e 7 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 20 grammi, oltre a 640 euro in contanti, che venivano sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati arrestati, mentre la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro in attesa dei risultati degli esami di laboratorio. I due 26enni, infine, sono stati trasferiti nelle rispettive abitazioni e sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria di Taranto.