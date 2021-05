Taranto, arrestato dopo aver speronato due auto della polizia

Taranto - Dopo un lungo inseguimento la Polizia ha arrestato a Taranto un 34enne già noto che ha ignorato diversi posti di blocco e non ha esitato a speronare due pattuglie per cercare di sottrarsi al controllo.

Gli agenti si sono messi sulle sue tracce dopo aver appreso che l’uomo, alla guida di un’Alfa 147, stava percorrendo a folle velocità le vie del centro cittadino mettendo a repentaglio l’incolumità di automobilisti e pedoni. E' risultato sprovvisto di patente di guida, perchè mai conseguita, e in possesso di un coltello di genere vietato della lunghezza di 32 centimetri.

L’inseguimento, durato circa 35 minuti, è iniziato in zona Borgo e si è protratto lungo la statale 172, toccando punte di 170 km/h. Giunto nel quartiere Salinella, alle spalle dello stadio Iacovone, il fuggitivo, nell’estremo tentativo di forzare l’ennesimo posto di blocco, ha speronato due auto della Polizia, finendo la sua corsa in un’aiuola spartitraffico.

Circondato dai poliziotti e per nulla rassegnato, l’uomo si è barricato nel suo abitacolo, provando a far ripartire la sua auto ma poi ha dovuto desistere. Il 40enne è stato quindi portato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. L’Alfa Romeo 147, sprovvista della copertura assicurativa, è stata sequestrata.

In seguito allo speronamento, due agenti hanno riportato lievi contusioni.