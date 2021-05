Un grande mercoledì di sport: Taranto e Conversano col fiato sospeso

Fiato sospeso per gli sportivi pugliesi. Conto alla rovescia per Taranto e Conversano: stasera la Prisma potrebbe festeggiare la promozione in Superlega di volley, mentre l' Accademia Conversano potrebbe conquistare lo scudetto della pallamano maschile: al termine del primo tempo conversanesi in vantaggio 16 - 12. Ad entrambe servirà vincere: gli ionici contro Brescia nella terza partita dei playoff di A2, i Baresi contro Bolzano nel recupero di campionato.

Domani, invece, il Lecce si gioca l'accesso alla finale playoff di serie B. I salentini devono recuperare un gol al Venezia. Appuntamento al Via del Mare alle 18.30