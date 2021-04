In arrivo a Taranto i primi würstel e mortadelle agricoli a km 0

TARANTO - A meno di 3 mesi dall’entrata in vigore dell’etichetta d’origine Made in Italy su salami e prosciutti, arrivano sulle tavole dei consumatori i primi würstel e mortadelle rigorosamente agricoli a KM0. E’ quanto annuncia Coldiretti Puglia, che organizza la presentazione dei ‘neonati’ dell'arte salumiera agricola domani mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 10,30, presso il mercato degli agricoltori di Campagna Amica di Viale Virgilio 33 a Taranto.

Assieme al presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, al presidente della Coldiretti di Taranto, Alfonso Cavallo, prenderanno parte all'incontro l’Assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, l’Assessore all’agricoltura del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, l’Arcivescovo di Taranto, S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Carmelo Troccoli, Direttore nazionale della Fondazione Campagna Amica, con il direttore regionale di Coldiretti, Pietro Piccioni e il direttore provinciale di Taranto, Aldo Raffaele De Sario.

"In un momento difficile per la nostra economia – anticipa il presidente Cavallo - gli imprenditori agricoli non si sono mai fermati, portando sul mercato prodotti agroalimentari nuovi e di eccellenza, con il valore aggiunto della trasparenza e dell’origine Made in Italy in etichetta, per combattere la concorrenza sleale al Made in Italy. La Murgia tarantina e l'intera provincia jonica, con il patrimonio zootecnico che vanta, hanno la responsabilità di svolgere un ruolo di apripista grazie alla qualità e alla sicurezza alimentare del cibo che solo i nostri contadini sanno produrre".

Sarà l’occasione per presentare la prima analisi sull’impatto sui consumi e sull’economia dopo oltre un anno di pandemia causata dal Covid19, i primati della dieta mediterranea e l’evoluzione delle aziende agricole che, a dispetto del difficile periodo per l’economia e l’occupazione, hanno ‘inventato’ prodotti innovativi per rispondere alle richieste dei consumatori.