Taranto, molesta ragazze su autobus: arrestato 51enne

TARANTO - Con l’accusa di aver molestato due ragazze su un bus della linea extraurbana a Taranto, un 51enne residente a San Giorgio Jonico - con precedenti per violenza familiare e atti osceni in luogo pubblico - è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale ionico.

Le indagini dei poliziotti sono partite dopo la denuncia presentata da un genitore, residente nella provincia jonica, in merito a quanto subito da sua figlia minorenne, durante il viaggio su un bus extraurbano, in due occasioni. Grazie anche alla collaborazione del genitore che nei giorni successivi agli episodi di molestie era riuscito a seguire e individuare l'uomo, i poliziotti hanno avviato le indagini che hanno confermato i suoi comportamenti.

E’ emerso che il 51enne, sempre sullo stesso autobus, aveva molestato anche un’altra giovane, poco più che maggiorenne.