Taranto, agguato in serata: grave un 20enne ferito all'addome

Un 20enne con piccoli precedenti penali è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto questa sera in via Crispi, a Taranto. Secondo una prima ricostruzione dell'agguato il giovane sarebbe stato vittima di due sicari a bordo di uno scooter, uno dei quali ha iniziato ad aprire il fuoco con una pistola. Uno dei colpi ha raggiunto il 20enne all'addome.

Soccorso è stato trasportato al Santissima Annunziata e trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Si tratta del secondo ferimeno in questa settimana: lunedì scorso, infatti, un uomo è stato gambizzato al rione Salinella.

Prematuro, per ora, mettere in relazione i due agguati. Le indagini sono condotte dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Taranto.