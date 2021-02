Porti, a Taranto emanato regolamento per zona franca doganale

TARANTO - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha approvato ed emanato il Regolamento per il funzionamento della Zona Franca Doganale del Porto di Taranto, istituita dalla Legge 27 dicembre 2019. Si tratta di un passaggio importante del percorso di valorizzazione del porto di Taranto «e di creazione - spiega il presidente dell’Authority Sergio Prete - di un ambiente di business in grado di attrarre e facilitare le scelte localizzative degli investitori nazionali e internazionali». Il regolamento, frutto della collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Agenzia Dogane Monopoli, definisce i ruoli di governance della Zona Franca Doganale (ZFD) del porto di Taranto e disciplina le attività a carico degli operatori economici. Le aree interessate dalla perimetrazione della Zona Franca riguardano 11 lotti, pari ad una superficie totale di 162,89 ettari ricompresi nella circoscrizione demaniale marittima del Porto di Taranto e di competenza dell’Authority che è identificato come Soggetto Gestore della ZFD. «Con l’entrata in vigore del Regolamento - spiega il presidente Prete - si avvia la fase operativa di uno strumento di grande valore strategico per gli operatori che intendano insediarsi nel porto di Taranto o utilizzare le aree portuali e retroportuali per implementare attività produttive, commerciali o di servizi potendo godere di benefici esclusivi, di natura doganale, commerciale, finanziaria e logistico-operativa». Ora, aggiunge Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, «si aprono grandi prospettive di crescita per le imprese che, attraverso la possibilità di stoccare, manipolare e trasformare le merci in sospensione dei diritti doganali, potranno sviluppare le proprie attività economiche, produttive e logistiche sfruttando al massimo le potenzialità della ZFD».

«Con l’approvazione del regolamento attuativo della Zona Franca Doganale (ZFD), si realizza una delle leve strategiche di sviluppo del Cantiere Taranto, grazie all’introduzione di agevolazioni fiscali alle imprese che decidono di utilizzare l’area del porto di Taranto per i loro traffici marittimi. Questa importante misura favorirà insediamenti produttivi nell’ambito della retroportualità e della logistica, con conseguenti opportunità di lavoro». Lo afferma il senatore Mario Turco (M5S), ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, commentando l’approvazione del Regolamento per il funzionamento della Zona Franca Doganale del porto di Taranto, istituita dalla legge del 27 dicembre 2019, n.160.

«Ringrazio - aggiunge - il presidente dell’Autorità portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, e il direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, per il lavoro svolto di concerto con la Presidenza del Consiglio». "L'operatività della ZFD - conclude Turco - è un traguardo di cui sono particolarmente contento perché s'inserisce nella grande progettualità di riconversione economica del territorio, attuata in questi mesi».