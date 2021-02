Grottaglie, spacciano ketamina e marijuana: arrestati due gemelli

Due gemelli 29enni di Grottaglie (Taranto), già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni servizi di appostamento, i poliziotti hanno deciso di perquisire il loro appartamento, rinvenendo in una stanza adibita a studio di registrazione una valigetta con all’interno sette barattoli di vetro contenenti marijuana. Nel corso del controllo, gli agenti hanno notato che uno dei due giovani ha cercato di disfarsi di alcuni piccoli involucri di carta gettandoli nel contenitore dei rifiuti. All’interno sono stati trovati diversi grammi di ketamina già confezionati e pronti per lo spaccio. Anche in considerazione dei loro numerosi precedenti specifici, i due gemelli sono stati arrestati per spaccio di droga e condotti in carcere.