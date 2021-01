Castellaneta, operaio precipita da 5 metri d'altezza e muore

TARANTO - Tragedia sul lavoro oggi in un’azienda agricola di Castellaneta (Taranto), sulla strada comunale 147, in contrada Borgo Perrone. Un uomo di 60 anni, originario di Modugno (Bari), dipendente di una ditta di impiantistica, è morto dopo essere caduto da una scala da un’altezza di cinque metri, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su alcuni pali della linea telefonica. A quanto si è appreso, si sarebbe verificato il cedimento di un palo in legno su cui era poggiata la scala sulla quale stava salendo l'uomo. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Castellaneta e il personale dello Spesal Asl per fare gli accertamenti e stabilire la dinamica dell’incidente sul lavoro.