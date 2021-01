Massafra, in 4 aggrediscono e rapinano un 21enne: arrestati braccianti

I carabinieri di Massafra (Ta), hanno tratto in arresto quattro extracomunitari: 2 egiziani, un libico e un algerino, muniti di regolare permesso di soggiorno, di età compresa fra i 21 e i 27 anni, domiciliati a Palagiano (Ta), braccianti agricoli, incensurati, per rapina aggravata in concorso ai danni di un egiziano 21enne, senza fissa dimora, nullafacente, loro conoscente.

L’attività è nata nella serata di ieri, quando veniva segnalata la presenza di un soggetto con una ferita sanguinante alla testa. La vittima ha raccontato poi che 4 suoi conoscenti lo avevano prima percosso e ferito alla testa con un cacciavite, e poi derubato del portafogli, contenente denaro e documenti.

I militari, raccolte le prime informazioni e visionate le immagini di alcune telecamere, identificavano i responsabili, rintracciandoli mentre si aggiravano non lontano dal luogo dell’accaduto. Sono stati dichiarati in arresto per rapina aggravata in concorso, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali, e accompagnati in carcere. La vittima ha riportato una ferita lacero-contusa e 5 punti di sutura.