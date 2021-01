Taranto, bimbo morto di tumore: indagati 9 dirigenti ex Ilva

Bimbo morto di tumore



iniziativa al Palamazzola

TARANTO – Decine di bambini stanno partecipando al PalaMazzola di Taranto alla manifestazione 'Insieme per Lollo: Il futuro scende in campo', una giornata-evento dedicata a Lorenzo Zaratta, il piccolo di 5 anni morto il 31 luglio scorso per un tumore al cervello che gli fu diagnosticato a soli tre mesi dalla nascita. Una patologia che i genitori di Lorenzo mettono in relazione con l’inquinamento della città (nella foto il funerale del piccolo Lorenzo)