Taranto, negozi aperti in centro commerciale nonostante divieti: disposta chiusura immediata

TARANTO - La Polizia locale di Taranto ha disposto la chiusura immediata per due giorni di due esercizi commerciali all’interno della galleria dell’ipermercato ex Mongolfiera, aperti in violazione del Dpcm Covid-19 del 3 dicembre scorso che prevede la chiusura di attività nei giorni festivi e prefestivi.

Il provvedimento è stato notificato a Euronics ed Happy Casa, a cui è stato elevato il verbale di contestazione. Seguirà la comunicazione alla Prefettura, che - precisa una nota del Comune - «potrà disporre la chiusura dell’attività fino a un massimo di 30 giorni».