Coronavirus, a Martina Franca ordinanza del sindaco e coprifuoco alle 19

Il sindaco di Martina Franca (Ta), Franco Ancona, ha firmato un’ordinanza che dispone da domani al 3 dicembre il coprifuoco in città dalle 19 alle 5 del mattino. La decisione è stata assunta dopo una valutazione dei dati "comunicati dall’Asl Taranto, per il tramite della Prefettura, che «evidenziano un notevole, progressivo e diffuso aumento del numero di cittadini risultati positivi al Covid - 19 nelle ultime settimane». Il sindaco rileva «sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con elevazione del rischio di assembramenti e quindi di contagio» che «non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio». In base all’ordinanza «dalle ore 19 alle ore 5 del giorno seguente è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità». Sempre dalle ore 19 alle ore 5 «per il settore della ristorazione è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino alle ore 00.00 il servizio di ristorazione a domicilio». Nella stessa fascia oraria sono sospese «le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie e parafarmacie e carburanti».