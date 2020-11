Sindacati Taranto, Ecologistic assuma gli ex Miroglio

TARANTO - I lavoratori dello stabilimento ex Miroglio di Ginosa «che attendono di essere ricollocati e sono ancora senza ammortizzatori sociali, devono la loro condizione anche all’azienda Ecologistic che non rispetta gli accordi firmati sui tavoli istituzionali regionali e nazionali». Lo sottolineano Filctem Cgil e Femca Cisl di Taranto, aggiungendo che non resta «altra strada che far perdurare lo stato di agitazione e preparare la mobilitazione dei lavoratori».

Ecologistic, aggiungono, «ha disatteso l’impegno di assumere, dal 4 agosto, 3 lavoratori al mese fino al maggio 2021 dal bacino ex Miroglio, un accordo firmato nell’ambito di un progetto di reindustrializzazione del sito, di cui il secondo lotto è di proprietà del comune di Ginosa».

Per Emiliano Giannoccaro, segretario provinciale di Femca Cisl, «l'azienda non solo non ha rispettato il piano assunzionale ma, chiedendo ai propri dipendenti di fare ore di straordinario, dimostra di come goda di buona salute, determinando un controsenso inaccettabile».

Giordano Fumarola, segretario provinciale di Filctem Cgil, evidenzia «l'importanza degli accordi firmati. Non faremo ultimatum, perché sappiamo che mantenere uno stabilimento produttivo è vicenda complessa, ma giova ricordare all’azienda che lo stabilimento in cui si sono insediati merita rispetto, perché la sua stessa esistenza è stata determinata dal sudore e dall’impegno di quei lavoratori che ora non vuole assumere».