Taranto, al Moscati 99 persone ricoverate per Covid, due decessi

E’ salito a 99, dieci in più di ieri, il numero di pazienti affetti da Covid ricoverati nell’ospedale Moscati di Taranto. Si registrano anche due decessi e altri 14 pazienti sono prossimi a sottoporsi a tampone. I ricoverati sono così distribuiti: 28 nel reparto Malattie Infettive; 18 nel reparto di Pneumologia; 9 nel reparto di Rianimazione; e 44 (ieri erano 33) nella Station Covid in carico ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica. In provincia di Taranto sono 2.282 i contagiati dall’inizio della pandemia.