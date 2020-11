Taranto, sale ancora il numero dei pazienti Covid al Moscati: sono 95

TARANTO - Cresce il numero di pazienti affetti da Covid-19 ospitati nell’ospedale Moscati di Taranto. Oggi sono 95 - 13 in più rispetto ai ieri - così distribuiti: 28 nel reparto Malattie Infettive; 18 nel reparto di Pneumologia; 9 nel reparto di Rianimazione; e 40 in carico alla Station Covid affidata ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica. Questi pazienti sono così suddivisi: 20 sono assistiti nel padiglione Asset (ex terapia intensiva), 9 si trovano negli spazi ristrutturati dell’ex auditorium e 11 in stanze attrezzate sempre nel padiglione infettivi. L’Asl comunica che «allo stato attuale nessun paziente risulta allocato nelle tende (cinque in tutto, ndr), installate per l'assistenza e la presa in carico anticipata rispetto al ricovero, in attesa dei tamponi. A tutti i pazienti sono garantite la presa in carico, l’assistenza clinica e il sostegno da parte di tutti gli operatori sanitari». Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita invece 22 pazienti. Oggi il Bollettino epidemiologico regionale segnala 47 nuovi casi nella provincia di Taranto, che fa salire il numero a 1.949 dall’inizio della pandemia. Sono risultati contagiati alcuni operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, mentre è stato chiuso temporaneamente il reparto oculistico dell’ospedale di Martina Franca per procedere alla sanificazione in quanto un infermiere è risultato positivo. Per la stessa ragione è stato chiuso il Poliambulatorio di Crispiano.