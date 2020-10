Taranto, Guardia Costiera sequestra 80kg di cetrioli di mare abbandonati da pescatori di frodo

La Guardia Costiera di Taranto nella serata di ieri ha sequestrato circa 80kg di oloturie nel Mar Grande, i cosiddetti 'cetrioli di mare', nascosti in due secchi bianchi. Il prodotto, di cui è vietata la pesca, è stato evidentemente nascosto da pescatori di frodo che si sono accorti della presenza dei militari. Il pesce è stato sequestrato e rigettato in mare, poiché ancora vivo. Scattata la denuncia contro ignoti per deturpamento e danneggiamento dell’ecosistema marino.