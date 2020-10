Massafra, fa da scudo a mamma e figli che rischiavano investimento: encomio ad agente

Un gesto di grande altruismo, utile ad evitare conseguenze gravi ad alcuni pedoni. Lo ha compiuto giovedì mattina l’agente di Polizia Locale, Francesco Capuano, che ha fatto da scudo ad una mamma e ai suoi due figli per evitare che fossero investiti.

Mentre era in servizio nei pressi del plesso scolastico “Espedito. Iacovelli” di viale Marconi, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo all’inizio e al termine delle lezioni, ha notato che una autovettura non si arrestava dinanzi alle strisce pedonali, mentre una mamma, che accompagnava i suoi due figli, le attraversava.

A questo punto l’agente Capuano, con grande sprezzo del pericolo e senza esitazione si è trasformato in scudo umano, ponendosi dinanzi all’autovettura che, dopo averlo investito, ha arrestato la sua corsa. Grazie a tale gesto la mamma e i bambini sono rimasti illesi.

Successivamente Capuano è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Castellaneta, dove – fortunatamente – gli è stato riscontrato solo un trauma contusivo scapolo-omerale e della regione cervicale. Per lui qualche giorno di prognosi.

A poche ore di distanza dall’evento, la signora scampata all’incidente ha formalmente ringraziato l’agente Capuano chiedendo all’organo di vertice del Comune di conferirgli un solenne encomio. Il comandante la Polizia Locale, il colonnello Antonio Modugno, ha espresso profondo e infinito apprezzamento al suo agente per l’alto gesto di altruismo e di sprezzo del pericolo. «Sono orgoglioso – ha affermato il comandante Modugno – di dirigere questi agenti che hanno sempre ben in mente il senso del dovere, non esitando ad intervenire, anche in situazioni di pericolo, in molteplici circostanze».

Il sindaco Fabrizio Quarto, nel ringraziare pubblicamente l’agente Capuano e nell’accogliere con grande piacere la richiesta di conferimento di encomio, ha sottolineato che tali gesti infondono nella cittadinanza un importante senso di sicurezza, essendo dimostrazione di giornaliero aiuto al fianco di ogni cittadino.