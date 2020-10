Mittal Taranto, sciopero e presidio lavoratori Usb: «Azienda inaffidabile»

TARANTO - In occasione dello sciopero di 24 ore, oggi con presidio, proclamato da Usb al siderurgico ArcelorMittal di Taranto, il sindacato di base definisce la multinazionale un interlocutore «inaffidabile» e sollecita la nazionalizzazione della fabbrica.

«La situazione - sottolinea il coordinatore provinciale Usb, Francesco Rizzo - ha ormai superato i limiti dell’umana decenza. E’ chiaro che c'è una doppia responsabilità tra l’atteggiamento indisponente di ArcelorMittal e quello del governo, di quasi indifferenza rispetto ai problemi che i lavoratori di ArcelorMittal, di Ilva in As e dell’appalto soffrono a causa della scellerata scelta di continuare ad affidarsi alla gestione della multinazionale. Noi oggi vogliamo dire che Arcelor non è un soggetto serio, va allontanato e bisogna ripartire dal soggetto pubblico».

«Il paradosso di tutta questa storia - prosegue - è che si rischia, visto che nella trattativa si discute di questo, di avere Arcelor alla guida della fabbrica con il governo che mette i soldi pubblici. Noi abbiamo detto più volte al ministro Patuanelli che il risultato finale già lo conosciamo e cioè che tra un anno e mezzo staremo punto e a capo. Quindi gradiremmo una scelta diversa che parta dai problemi dei lavoratori e della comunità legati alla questione sanitaria e alla questione dell’inquinamento. I due miliardi di euro che il governo dovrebbe utilizzare per la fabbrica li investano sui lavoratori e sulla città di Taranto - conclude Rizzo - per avviare una vera riconversione economica del territorio».