Taranto, bruciano sterpaglie: incendio divampa vicino ponte Punta Penna

TARANTO - Un vasto incendio di sterpaglie e macchia è divampato a ridosso del ponte Punta Penna di Taranto, in zona Buffoluto, in direzione del rione Paolo VI e a circa 200 metri da una stazione di servizio.

Una corsia della strada interessata è stata chiusa per motivi di sicurezza e per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati con diversi mezzi. Il traffico è andato in tilt e si è creata una coda di auto di diverse centinaia di metri. L’incendio si è propagato con facilità. agevolato dal vento. Avviate le operazioni di spegnimento, è intervenuta anche la Polizia locale, per regolare la circolazione.