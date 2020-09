Taranto, scrutatore con febbre sostituito: sezione n.69 chiusa e sanificata

TARANTO - Questa mattina uno scrutatore della sezione n.69 della scuola Alessandro Volta di Taranto ha accusato sintomi influenzali, con leggero stato febbrile, e non si è presentato al seggio.

Lo rende noto il Comune di Taranto, precisando che lo scrutatore verrà sottoposto a tampone e spiegando che la sezione è stata chiusa per le operazione di sanificazione. Tutti i componenti del seggio si sono posti, per precauzione, in stato di isolamento volontario: sono stati tutti sostituiti e il seggio è stato riaperto in un’altra aula.

Così le operazioni di voto della sezione n.69 sono riprese in sicurezza.