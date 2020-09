Taranto, ecco come sarà la tangenziale Sud: 3 nuovi svincoli su Punta Penna

TARANTO - Tangenziale Sud, salvo imprevisti, per la prossima estate sarà percorribile. Almeno per quel che riguarda i primi due lotti (il terzo è in progettazione). La Taranto - Talsano, il cantiere aperto anni fa dalla Provincia, inizia ad assumere forma e sostanza.

La sostanza sta nel fatto che, tra una decina di giorni, dovrebbe... vedere la luce il tratto che è stato realizzato, grazie al cosiddetto manufatto a spinta, al di sotto della strada romana rinvenuta durante l’avvio dei lavori. Da quel momento in poi, ci vorranno altri tre mesi circa per completare il tracciato del primo lotto (via Consiglio - Salinella). Per quel che riguarda il secondo (Salinella - Taranto 2), invece, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare gli interventi necessari per spostare quelle che, in gergo tecnico, si chiamano interferenze (per essere più chiari, si tratta di spostare dei tubi dell’Aqp e fare poi i necessari raccordi alla rete). Subito dopo, e dunque intorno a fine anno, verranno avviati gli interventi per la realizzazione della strada che potrebbero terminare in primavera. Per questa ragione, terminati i collaudi, gli automobilisti potrebbero transitare sui primi due lotti della Taranto - Talsano entro l’estate 2021. Certo, non si tratta (ancora) dell’opera completa, ma rappresenta comunque una buona alternativa per decongestionare il traffico della zona che, spesso, paralizza via Ancona e viale Magna Grecia. In effetti, quando i lavori saranno ultimati sarà possibile arrivare a Taranto 2 prima e a Talsano poi in una manciata di minuti bypassando le strade cittadine che, peraltro, sono ad intenso traffico automobilistico. Un esempio, questo punto, servirà a chiarire meglio la situazione: ad interventi ultimati e, dunque, entreo la prossima estate l’automobilista che percorre il Ponte Punta Penna in direzione Taranto, se vorrà utilizzare la Tangenziale Sud, dovrà superare l’attuale ultimo svincolo per entrare nel capoluogo e se ne troverà di fronte altri. Che, secondo quel che risulta alla Gazzetta, dovrebbero essere così denominati: Montegranaro - Casa circondariale; Salinella e poi ancora strada provinciale 101 - base navale.

Bisognerà, invece, attendere per quel che riguarda il terzo lotto (Taranto 2 - cimitero di Talsano), visto che poco più di tre mesi fa, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e la Regione Puglia avevano sbloccato il finanziamento di oltre 50 milioni di euro.

La Tangenziale Sud ovvero la Taranto - Talsano è una sorta di prologo dell’ex «Regionale 8» (Talsano - Avetrana). Nel marzo scorso, i lavori del primo lotto erano state interrotte proprio nel corso delle attività previste per preservare i resti dell’antica strada romana ritrovati durante l’avvio degli scavi. In particolare, in questa circostanza, è in fase di realizzazione anche il manufatto a spinta (simile a quello costruito per le gallerie) necessario, anzi fondamentale, per evitare quegli allagamenti che si erano più volte verificati tra il quartiere Solito Corvisea e il rione Salinella in prossimità di una struttura sanitaria privata. In realtà, questo problema era stato già in gran parte risolto con la canalizzazione delle acque piovane.

Il 2021, dunque, potrebbe essere (finalmente) l’anno in cui quest’importante opera infrastrutturale verrà consegnata alla comunità Di recente, il presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti aveva assicurato di impegnarsi ad accelerare il cantiere «per decongestionare il traffico che attraversa il capoluogo e poi per far sì che la Tangenziale Sud dia la spinta all’avvio della più grande opera della nostra storia. Mi riferisco, naturalmente, alla Talsano - Avetrana che si estenderà per oltre 55 chilometri collegando Taranto al suo lembo più estremo del versante orientale».