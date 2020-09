Amiu Taranto, ecco i bandi per 67 nuove assunzioni

Concorsi in arrivo all’Amiu. Che porteranno all’assunzione di 67 nuovi dipendenti nell’azienda per la raccolta dei rifiuti interamente controllata dal Comune di Taranto. I relativi avvisi sono stati pubblicati sul sito internet aziendale lo scorso 27 agosto e le domande per la partecipazione alle prove dovranno essere inviate entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, da quel che si apprende consultando gli atti adottati, l’azienda presieduta da Giampiero Mancarelli ricerca diverse figure professionali per potenziare e rinnovare il proprio organico. Per la cronaca, si tratta di: ingegneri; funzionario laureato amministrativo; commercialista; avvocato; autisti, operatori ecologici e vigili ecologici. La fetta più consistente di queste prossime assunzioni riguarda gli addetti alla pulizia manuale delle strade ovvero di quelli che, in un tempo ormai andato si chiamavano spazzini, e che poi un lessico più raffinato e più adeguato ha elevato al rango di operatori ecologici. Si tratta, infatti, di ben 41 assunzioni (su 67 totali) riservate proprio a questa particolare figura professionale. Che poi rappresenta, di fatto, il primo contatto tra il cittadino e l’azienda.

Più nel dettaglio, scorrendo l’elenco degli avvisi pubblicati l’Amiu ricerca il nuovo responsabile dell’ufficio legale a cui affidare la gestione delle tematiche legali di competenza della società, compresi il recupero crediti ed il coordinamento dei legali esterni per la gestione del contenzioso, ma anche il supporto alle altre funzioni aziendali per la trattazione di tematiche legali e presenza in giudizio;

E per quel che riguarda i 41 operatori ecologici da assumere, anche loro, a tempo indeterminato, l’Amiu affiderà l’eventuale esecuzione della fase di preselezione superato il numero di 300 domande di partecipazione pervenute. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il format on line il cui link sarà reso disponibile sul sito web dell’Amiu spa www.amiutaranto.com; non sono ammesse altre forme di produzione né di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

Inoltre, l’azienda d’igiene urbana del Comune di Taranto intende assumere, sempre a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, 11 addetti che svolgano dei controlli e delle ispezioni sul territorio (i cosiddetti vigili ecologici). Ma non solo. Sono previste le assunzioni, dopo lo svolgimento dei rispettivi concorsi, di 2 ingegneri. Di questi, 1 si occuperà dell’impianto per preselezione dei rifiuti differenziati ubicato in contrada Pasquinelli e, di recente, messo nuovamente in esercizio mentre l’altro avrà il compito di garantire la gestione e la programmazione aziendale. Entreranno, inoltre, nell’Amiu anche 10 autisti (patente C) che saranno poi impiegati nel carico e nello scarico dei rifiuti raccolti. E, infine, è prevista l’assunzione di un responsabile dell’ufficio Contabilità (e quindi di un commercialista) e di un laureato in materie amministrative per attività di segreteria e interfaccia con il socio. Questa figura si occuperà anche della gestione delle attività di pubbliche relazioni e rapporti con il Comune di Taranto e il consiglio di amministrazione oltre che dei rapporti con l’utenza ed il personale Amiu e le attività di raccordo con il management aziendale, ma anche dell’attività di gestione della comunicazione aziendale e del supporto amministrativo al consiglio di amministrazione.