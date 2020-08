Talsano, il «Finalmente Tour» di Gabriella Martinelli fa tappa in Puglia

Arriva a Talsano (Ta) il 'Finalmente Tour' di Gabriella Martinelli, cantautrice che reduce dal palco di Sanremo e da un'estate ricca di musica, torna nella sua Puglia sabato 29 agosto, in piazza Lo Jucco (ore 21), per presentare le sue canzoni nell'ambito della festa USB 'Noi non dimentichiamo'. «Scegliere tra il diritto alla vita e al lavoro è un dramma che oggi purtroppo stiamo attraversando tutti - dice Gabriella, ancora una volta attenta alle questioni difficili della sua terra - ma che la città di Taranto vive da sempre. La musica può talvolta aiutare a riflettere e a dare voce a chi ne ha bisogno». L'ingresso al concerto è libero nel rispetto delle misure anti-Covid, e con obbligo di mascherina.

Gabriella Martinelli gira l'Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Vincitrice di molti importanti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018, Premio Botteghe d’Autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014. È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018. Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d'esordio "Ricordati di essere felice" per l'etichetta Toto Sound Records nel 2015 e “La pancia è un cervello col buco” nel 2018 da indipendente. Scelta per rappresentare la nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019, è inoltre tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l'intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità. Vincitrice di Area Sanremo 2019, partecipa al 70° Festival della Canzone Italiana, nella categoria Nuove proposte, con il brano 'Il Gigante d'Acciaio', in coppia con la rapper Lula. A gennaio 2020 entra nel roster di Warner Music Italia.